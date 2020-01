Diakonie: Heimkinder oft vom Unterricht ausgeschlossen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Viele Heimkinder werden laut einer Umfrage der Diakonie in Nordrhein-Westfalen regelmäßig vom Unterricht ausgeschlossen. Demnach besuchten im vergangenen Jahr etwa 12 Prozent der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen in den 140 Diakonie-Einrichtungen weniger als 15 Stunden pro Woche die Schule. Die Schüler würden regelmäßig vom Unterricht beurlaubt, weil Lehrkräfte mit ihnen überfordert seien, erklärte der Vorstand des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL), Christian Heine-Göttelmann, am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa