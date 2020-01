Neuss (dpa/lnw) - Für den Diebstahl von Hundewelpe «Bronko» ist eine 37-Jährige in Neuss zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht sah es am Dienstag als erwiesen an, dass die Frau den vor einem Supermarkt angeleinten kleinen Hund losgemacht und mitgenommen hat.

Von dpa