Französischer Orden für Choreograph Raimund Hoghe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für sein Werk erhält der in Düsseldorf lebende Choreograph Raimund Hoghe (70) den französischen Orden der Künste und der Literatur. Hoghe werde am Freitag mit dem «Ordre des Arts et des Lettres» ausgezeichnet, bestätigte das französische Generalkonsulat in Düsseldorf am Dienstag. Die Ehrung wird durch das Kulturministerium Frankreichs verwaltet. Hoghe war in den vergangenen Jahren unter anderem mit Choreographien beim Theaterfestival in Avignon zu Gast.

Von dpa