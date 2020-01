Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Streife den 40-Jährigen am Montagnachmittag auf dem rasanten Mountainbike gesichtet: «Der Mann gab an, sich die Bauteile im Ausland besorgt und sein Mountainbike dann entsprechend aufgerüstet zu haben.» Der Akku im Rucksack sei per Kabel mit dem Rad verbunden gewesen.

Da das E-Bike mit 40 Sachen unterwegs war, werteten die Beamten es als zulassungspflichtiges Kraftfahrzeug. Damit hätte es - jenseits der fragwürdigen Technik - Papiere, Versicherung und Kfz-Steuer gebraucht. Auf dem Radweg war das Vehikel zudem nicht erlaubt. Der Mann kassierte damit gleich mehrere Anzeigen.