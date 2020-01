Walter-Hasenclever-Preis geht an Marica Bodrožić

Aachen (dpa/lnw) - Die in Berlin lebende Schriftstellerin Marica Bodrožić erhält den Walter-Hasenclever-Literaturpreis der Stadt Aachen 2020. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis würdige das Gesamtwerk der 1973 geborenen Autorin kroatischer Abstammung, teilte die Stadt Aachen am Montag die Begründung der Jury mit. Sie stehe mit ihrem Leben und Werk für einen Fokus auf «Mittel-Europa» und verkörpere ein «Grenzgänger-Sein» in einem modernen Europa. Die Sprache werde bei ihr zur Protagonistin. Ihre Prosa-Arbeiten seien lyrisch durchsetzt, die Gedichte stellenweise erzählerisch verortet. Die Preisverleihung findet am 22. November im Aachener Ludwig Forum statt.

Von dpa