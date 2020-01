Die ungeduldigen Gäste stürmten nach Polizeiangaben den abgesperrten Garderoben-Bereich und warfen Garderobenständer um. Als die Polizei kam, drängten noch Hunderte in die Garderobe. Die Polizei beruhigte die Lage.

Aber nicht jeder ging am Ende mit seiner Jacke nach Hause: 20 Strafanzeigen wegen Diebstahls lagen nach Polizeiangaben am Montag vor. Der Veranstalter hatte etwa 70 Jacken in Verwahrung genommen, die am Ende übrig blieben. Wer seine eigene nicht findet, sollte Strafanzeige erstatten, riet die Polizei.