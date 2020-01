Junge zündet selbstgebauten Böller: schwer verletzt

Bochum (dpa/lnw) - Ein Junge hat sich beim Zünden eines selbstgebastelten Böllers schwer verletzt. Der 13-Jährige hatte den Böller aus Resten von Silvesterfeuerwerk zusammengebaut und am Sonntag in Bochum zusammen mit einem Gleichaltrigen angezündet, wie die Polizei mitteilte. Der Junge zog sich schwerste Handverletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Freund kam mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus. Die Polizei warnte eindringlich, dass solche Experimente auch tödlich ausgehen könnten.

Von dpa