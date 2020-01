Im Rahmen der Vier-Spiele-Sperre für Schalkes bisherige Nummer 1 Nübel war Markus Schubert zum vierten Mal der Vertreter im Schalker Tor. Bei der Niederlage in München zeigte der U21-Nationaltorwart zwar einige Paraden auf der Linie, aber auch Unsicherheiten beim Herauslaufen und bei hohen Bällen. «Es macht wenig Sinn, heute Einzelkritiken zu tätigen. Schubi hat einige Bälle sehr gut gehalten. Er war natürlich auch bei zwei Toren mit drin. Er hat wie die gesamte Mannschaft schon besser gespielt», kommentierte Wagner.

In der Hinrunde war der in München letztmals gesperrte Nübel die Schalker Nummer eins. Nachdem der 23-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert und seinen Wechsel zu den Bayern bekanntgegeben hatte, entzog ihm Wagner das Kapitänsamt.

«Der Trainer wird sich Gedanken machen und entscheidet am Ende, wer im Tor steht», sagte Teamkoordinator Sascha Riether, der Schubert in Schutz nahm. «Es war auch kein leichtes Spiel, wenn man so viel auf die Kiste kriegt.» Schalke spielt am kommenden Freitag in Berlin gegen Hertha BSC.