Dresdner Volleyballerinnen gewinnen zwei Punkte in Aachen

Aachen (dpa/sn) - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben sich in einem hart umkämpften Spiel bei den Ladies in Black Aachen knapp mit 3:2 (22:25, 28:26, 25:23, 23:25, 15:8) durchgesetzt. Damit feierte das Team von Trainer Alexander Waibl nach zwei Niederlagen gegen Potsdam und Stuttgart den ersten Bundesliga-Sieg in diesem Jahr.