Klett neuer Präsident des Landessportbundes NRW

Düsseldorf (dpa) - Stefan Klett ist neuer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Der 52-Jährige wurde bei der LSB-Mitgliederversammlung am Samstag in Recklinghausen ohne Gegenkandidaten mit deutlicher Mehrheit gewählt. Er führt das achtköpfige Aufsichtsorgan damit als Nachfolger von Walter Schneeloch in den kommenden vier Jahren an. «Wir werden den Blick gemeinsam wieder intensiver auf unsere Sportvereine richten und auch die Kommunikation mit den Bünden und Verbänden verbessern. Dabei setzen wir weiterhin auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei», sagte der Wipperfürther.

Von dpa