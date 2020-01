Zorc beteiligt sich nicht an Spekulationen über Emre Can

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Transfergerüchte um Nationalspieler Emre Can zurückhaltend kommentiert. Eine Woche vor dem Transferschluss in der Fußball-Bundesliga «werden die Spekulationen im Stundentakt wieder einschlagen bei uns», sagte der 57-Jährige beim Streamingdienst DAZN vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Freitagabend. «Ich kommentiere das grundsätzlich. Ich sehe unsere Situation so, dass wir nicht getrieben sind, irgendwas machen zu müssen. Wir gucken genau, welche Situationen sich ergeben können. Das muss aber sportlich als auch wirtschaftlich passen.»