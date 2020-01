Beihilfe zum Schmuggel: über drei Jahre Haft für Zöllner

Kleve (dpa/lnw) - Ein 68-Jähriger früherer Zöllner ist am Freitag in Kleve unter anderem wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Schmuggel in 230 Fällen zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Ein 61 Jahre alter Kollege wurde von den Richtern am Landgericht unter anderem wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung in 31 Fällen zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Von dpa