Spezialkräfte nach Amokalarm an Kölner Schule im Einsatz

Der Polizeieinsatz in Stadtteil Mülheim hatte am Freitagvormittag begonnen. Zunächst war von einer «Bedrohungssituation» die Rede. Schüler und Lehrer schlossen sich ein, während die Spezialkräfte Klasse für Klasse durchsuchten. Die Polizei sprach von einer Standardprozedur in so einen Fall.

Außerhalb der Schule wurde eine Sammelstelle eingerichtet, an der Eltern ihre Kinder in Empfang nehmen konnten. Rettungskräfte versorgten nach Angaben der Polizei einzelne Kinder mit Kreislaufproblemen. Auch die Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter des Schulpsychologischen Dienstes waren zur Betreuung vor Ort.