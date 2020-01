Erneut Mitgliederrückgang bei der IG Metall NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist die Zahl der Mitglieder der IG Metall in Nordrhein-Westfalen auch im vergangenen Jahr gesunken. Ende 2019 gehörten in NRW gut 513 000 Menschen der Gewerkschaft an, etwa 1,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die IG Metall am Freitag mitteilte. Hauptgrund für den Rückgang ist die älter werdende Gesellschaft: Viele Rentner, die noch in der IG Metall sind, sterben. NRW ist der mitgliederstärkste Bezirk der IG Metall. Die Gewerkschaft hatte deutschlandweit Ende 2019 rund 2,26 Millionen Mitglieder.

Von dpa