Bewölktes Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Zum Wochenende hin wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen von dichten Wolken bestimmt. Dabei bleibe es aber überwiegend trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Essen mit. Der Freitag beginnt demnach zumindest in Ostwestfalen noch sonnig, im Rest des Landes ist es bedeckt. Im Laufe des Tages breiten sich die Wolken dann aus, lediglich im Süden sowie vereinzelt im Bergland kann es auch mal auflockern. Dazu werden Temperaturen von maximal vier Grad erreicht.

Von dpa