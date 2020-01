Neuer Plan gegen alte Probleme

Dass es so nicht weitergehen kann, darin sind sich alle Beteiligten einig. Die Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen leidet unter strukturellen Problemen, die von einer Konzentration der Kliniken in Ballungsgebieten über eine unzureichende Finanzierung bis zum Fachkräftemangel reichen. Gleichzeitig müssen die einzelnen Häuser immer höhere Anforderungen aus der Bundespolitik erfüllen. Die Landesregierung will den Problemen nun mit einem neuen Krankenhausplan für NRW entgegensteuern. Erste Eckpunkte verriet Helmut Watzlawik, Leiter der Abteilung Gesundheit im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, am Donnerstag auf dem Kongress „Gesundheitswirtschaft managen“ in Münster.

Steigerung von Qualität

Die Initialzündung erfolgte bereits im September 2019. Damals stellte ein von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann in Auftrag gegebenes Gutachten großen Verbesserungsbedarf in der Krankenhausplanung fest. Auf Grundlage dieses Papiers werden derzeit von einem Expertengremium Reformen ausgearbeitet. „Uns geht es dabei nicht um das Schließen von Häusern, sondern um die Steigerung der Qualität“, betonte Watzlawik ausdrücklich. Weiterhin gelte, dass eine klinische Grundversorgung innerhalb von 30 Minuten erreichbar sein müsse. Gerade auf dem Land sei eine Schließung von Krankenhäusern daher nicht erwünscht.

Änderungen des Kartellrechts

Allerdings wird über die Zentralisierung und Spezialisierung von Kliniken jenseits der Grundversorgung gesprochen. Trägerübergreifende Verbundlösungen und Zusammenschlüsse könnten Teil eines neuen Konzepts sein und mögliche Synergieeffekte die Kosten drücken. Vor allem in Ballungszentren bieten derzeit zu viele Kliniken die gleichen Leistungen an. Die Doppelstrukturen sollen abgebaut werden. Problematisch ist dabei die Haltung des Kartellamts, das zuletzt mehrfach Zusammenschlüsse von Krankenhäusern blockierte. In der Landesregierung gibt es daher aktuelle Überlegungen, das Wettbewerbsrecht für Kliniken aufzuweichen. „Wir werden die Krankenhäuser nicht ganz aus dem Kartellrecht herausnehmen, wir müssen aber den Spagat hinbekommen, dass enge Zusammenarbeit möglich ist“, sagte Watzlawik.

Neuigkeiten hatte der Ministeriumsmitarbeiter auch bezüglich der diesjährigen Vergabe der Einzelfördermittel des Landes im Gepäck. Die Gelder in Höhe von 100 Millionen Euro werden wahrscheinlich zur Förderung von Ausbildungsstätten an Krankenhäusern ausgeschüttet.