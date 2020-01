Paderborns Neuzugang Srbeny fraglich: Baumgart lobt Streich

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn muss im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg womöglich auf Sturm-Neuzugang Dennis Srbeny verzichten. Der 25-Jährige hat bei der 1:4-Niederlage des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am vergangenen Sonntag gegen Bayer Leverkusen einen Schlag auf die Hüfte bekommen, wie Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag sagte. Sein Einsatz ist fraglich. Srbeny kehrte in der Winterpause von Norwich City nach Paderborn zurück und erzielte gleich in seinem ersten Spiel den Treffer für die Ostwestfalen.

Von dpa