«Bild»: HSV an Leverkusener Pohjanpalo interessiert

Hamburg (dpa) - Der Hamburger SV hat laut einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Donnerstag) Interesse an der Verpflichtung von Joel Pohjanpalo vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der hanseatische Zweitligist will demnach den finnischen Nationalstürmer vorerst bis zum Saisonende vom Werksclub ausleihen. Sollte der Aufstieg des HSV gelingen, besteht eine Kaufoption auf den 25-Jährigen. Pohjanpalo besitzt in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022. Die Verpflichtung könne noch am Donnerstag oder am Freitag perfekt gemacht werden, schrieb die «Bild».

Von dpa