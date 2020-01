Sauerland: Bis zu 40 Lifte am Wochenende in Betrieb

Winterberg (dpa/lnw) - Für Wintersportler sollen am Wochenende im Sauerland bis zu 40 Ski- und Rodellifte im Betrieb sein. Mit den deutlich gesunkenen Temperaturen laufen seit einigen Nächten die Schnee-Erzeuger auf Hochtouren, auf die Besucher warte weiterer technisch produzierter Schnee, kündigte die Wintersport-Arena am Mittwoch an. «Bei trockener Luft und Nachtfrost finden Wintersportler gut präparierte, feste Pisten vor.» Es herrschten je nach Stärke der Schneedecke «gute bis sehr gute Bedingungen». Auf den Pisten liege bislang ausschließlich technisch erzeugter Schnee.