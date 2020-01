Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Fußgängerin ist in der Nähe des Landtags in Düsseldorf mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen worden. Die Täterin sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen und geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Vorfall habe sich am Landtag ereignet. Von Verletzungen der Frau wurde zunächst nichts bekannt.

Von dpa