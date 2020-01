Neuzugang Todibo peilt mit Schalke die Champions League an

Todibo, der zum Rückrunden-Auftakt vergangenen Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) nicht zum Einsatz kam, hofft, dass er am Samstag im Spiel beim FC Bayern München sein Bundesliga-Debüt geben kann. «Wir sind sehr glücklich, dass wir Todibo verpflichten konnten. Er ist eines der größten Innenverteidiger-Talente Europas», erklärte Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch.

Der französische U20-Nationalspieler wechselte im Sommer 2016 ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Toulouse, für den er 2018 in der ersten französischen Liga debütierte. Seit Januar 2019 steht er in Barcelona unter Vertrag. Für die Katalanen kam er viermal in der spanischen Liga und einmal in der Champions League zum Einsatz.