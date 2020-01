Leichenfund bei Wohnungsbrand: 26-Jähriger in Haft

Ibbenbüren (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche bei einem Wohnungsbrand in Ibbenbüren sitzt ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll am frühen Sonntagmorgen in die Wohnung des Opfers eingebrochen sein und den schlafenden 30-Jährigen im Bett getötet haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Danach habe der 26-Jährige nach bisherigem Ermittlungsstand das Feuer in der Wohnung gelegt, um seine Tat zu vertuschen. Das Motiv sei vermutlich Eifersucht: Der Getötete war der Nebenbuhler des Verdächtigen. Dessen Freundin hatte zuvor die Beziehung zu dem 26-jährigen Syrer beendet.

