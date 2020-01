Mann gerät zwischen Bahnsteigkante und Straßenbahn: tot

Köln (dpa/lnw) - Ein 49-Jähriger ist in Köln zwischen eine Straßenbahn und Bahnsteigkante geraten und getötet worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrgast am Mittwochmorgen im Berufsverkehr an einer Haltestelle ausgestiegen und dann aus zunächst unbekannten Gründen ins Straucheln geraten. Er fiel zwischen den anfahrenden Zug und die Bahnsteigkante. Ein Notarzt habe ihm nicht mehr helfen können. Der 27 Jahre alte Bahnfahrer kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. In dem Doppelzug saßen nach Feuerwehrangaben rund 300 Fahrgäste. Mehrere Augenzeugen des Unfalls wurden von Notfallseelsorgern betreut.

