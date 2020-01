Zukunft der Krefeld Pinguine offen: Entscheidung vertagt

Krefeld (dpa) - Die Zukunft der Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga ist weiter offen. Auf einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung am Dienstagabend wurden zwei Varianten zur Vermeidung eines Insolvenzantrages diskutiert. Die Entscheidung darüber soll in den kommenden beiden Tagen fallen. Das teilten die Pinguine nach der Sitzung mit. Geschäftsführer Matthias Roos hatte zuvor angekündigt, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen, wenn bis zum Ende dieser Woche nicht 400 000 Euro an zusätzlichen Geldern von Sponsoren oder Gesellschaftern generiert würden.

Von dpa