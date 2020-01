Timo Horn über Beierlorzer-Wechsel: «Über Sperre nachdenken»

Beierlorzer war am 9. November als Trainer beim FC beurlaubt worden und heuerte neun Tage später beim Liga-Rivalen in Mainz an. «Ich finde es grundsätzlich schwierig, dass er erst noch das Köln-Wappen auf der Brust hatte und ein paar Tage später auf einmal Werte eines anderen Clubs vertreten werden», sagte Horn: «Das finde ich nicht authentisch und gefällt mir nicht so gut, aber das zeigt auf der anderen Seite, wie dünn besetzt aktuell auch der Trainermarkt ist und wie gefragt die Trainer in der ersten oder zweiten Liga sind.»

Auf die Frage, wen Horn in dieser Saison als Absteiger sehe, erklärte der gebürtige Kölner lachend: «Mich würde es freuen, wenn es Düsseldorf wird.»