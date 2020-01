Kindermuseumsnacht für junge Nachtschwärmer in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sonderöffnung für junge Besucher: Düsseldorf veranstaltet am 31. Januar erstmals in acht Museen eine sogenannte Kindermuseumsnacht. Von 18 bis 22 Uhr öffnen die Häuser dann extra für Kinder im Alter von fünf bis zwölf und ihre Eltern, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Geplant sind Taschenlampenführungen, Lesungen und Workshops. An der Museumsnacht beteiligen sich unter anderem das Schifffahrtsmuseum, Theatermuseum, Filmmuseum, das Hetjens-Museum für Keramik und das Museum Kunstpalast. Dort gibt es bereits Taschenlampenführungen, eine Internetseite für Kinder und Schulausstellungen im Museumsatelier.

Von dpa