Muskuläre Probleme: Köln droht Ausfall von Sobiech

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln droht der Ausfall von Lasse Sobiech. Der Innenverteidiger musste am Dienstag auf das Training verzichten und begab sich mit muskulären Problemen in die Klinik. Ob und wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. Der 29-Jährige kam in dieser Saison erst zu einem Pflichtspiel-Einsatz, bei diesem spielte er allerdings durch. In den vergangenen vier Spielen, die der FC allesamt gewann, gehörte Sobiech nicht zum Kader.

Von dpa