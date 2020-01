LKW rammt in U-Bahn-Häuschen: Fahrer muss reanimiert werden

Bochum (dpa/lnw) - Ein Lastwagenfahrer ist mit seinem Absetzkipper in ein U-Bahn-Häuschen in Bochum gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer musste reanimiert werden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Warum der Mann am Morgen von der Straße abkam und das Häuschen mit U-Bahn-Lift rammte, war zunächst unklar. Ein internistischer Notfall könne nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Feuerwehr. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

Von dpa