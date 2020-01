Offenbach (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Dienstag heiter und trocken. Nach der Auflösung des Nebels wird es meist sonnig und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nur ganz im Norden seien am Nachmittag Wolkenfelder zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 6 Grad, im Bergland 2 bis 4 Grad.

Von dpa