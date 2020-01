Weltkriegsbombe wird entschärft: Verkehrsbehinderungen

Köln (dpa) - In Köln soll am Dienstagmorgen (09.00 Uhr) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Um den Fundort der Bombe am Kennedy-Ufer im Stadtteil Deutz werde für die Entschärfung ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, teilte die Stadt am Montagabend mit. Von der Evakuierung seien lediglich 15 Anwohner betroffen. Der Blindgänger war am Abend bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Von dpa