Spuren: Vermisster vermutlich in Oberlübber See gestürzt

Hille (dpa/lnw) - Im Fall eines vermissten 74-Jährigen aus Hille bei Minden deuten Spuren auf den Tod des Mannes hin. Bei Suchmaßnahmen am Oberlübber See hätten Einsatzkräfte seinen auf dem Wasser treibenden Wanderschuh entdeckt, berichtete die Polizei am Montag in Minden.