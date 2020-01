Fußballrowdy verletzt Polizistin: Fahndung erfolgreich

Magdeburg/Bochum (dpa/sa) - Die Polizei hat per Öffentlichkeitsfahndung einen Fußballrowdy ausfindig gemacht, der eine Polizistin mit einer Bierdose verletzt haben soll. Ende vergangener Woche war ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht worden, nun sei der 37-Jährige aus der Nähe von Magdeburg ermittelt, teilte die Polizei in Bochum am Montag mit. Es werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ermittelt.

Von dpa