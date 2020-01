Pätzold verlässt von Insolvenz bedrohte Pinguine

Auf der Gesellschafterversammlung geht es am Dienstag bei den Pinguinen um die nahe Zukunft in der Deutschen Eishockey Liga. Der Meister von 1952 und 2003 benötigt nach eigener Aussage kurzfristig 400 000 Euro. Die derzeitigen Mittel reichen demnach nur noch bis zum Ende der Woche. Ohne frisches Geld müsste der Club einen Insolvenzantrag stellen.

Ob es eine Lösung gibt, ist unklar. Geschäftsführer Matthias Roos hatte eine Etat-Unterdeckung bereits vor Monaten öffentlich gemacht. Grund dafür seien angeblich ausgebliebene, aber zugesagte Zahlungen von einem der beiden Haupt-Gesellschafter - Energy Consulting. Bei der Firma war bis Herbst noch der Präsident des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen, Michail Ponomarew, Geschäftsführer.

Laut Anwalt der Firma gebe es aber keine Zahlungsverpflichtung. Zudem könnten die von Roos kolportierten fehlenden Summen nicht überprüft werden, da Energy Consulting keine Einsicht in die Finanzbücher des Clubs erhält. Seit Monaten ringen Club und Gesellschafter erfolglos um eine Lösung. Selbst wenn der Insolvenzantrag verhindert werden kann, ist eine Zukunft in der DEL von der kommenden Saison an fraglich. Die Pinguine haben seit Jahren finanzielle Probleme, schon bevor Energy Consulting als Gesellschafter eingestiegen war.