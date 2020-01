US-Armee prüft möglichen Angriff auf Truppen in Deutschland

Berlin/Dülmen (dpa/lnw) - Das US-Militär hat am Wochenende nach eigenen Angaben eine etwaige Bedrohungslage für Truppen in Deutschland überprüft. Nach einem Bericht des US-Magazins «Newsweek» sollen als Ziele US-Standorte in Dülmen im Münsterland sowie im bayerischen Grafenwöhr genannt worden sein. «Newsweek» berief sich auf ein internes Dokument mit Informationen zu dem erhaltenen Hinweis.