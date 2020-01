Vierjähriges Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein vierjähriges Mädchen ist in Bielefeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wollte am Sonntagabend zusammen mit seiner Mutter und Schwester an einem Zebrastreifen im Stadtteil Sennestadt die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer soll die drei dabei übersehen haben. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, Mutter und Schwester blieben unverletzt.

Von dpa