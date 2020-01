Polizeieinsätze nach Amok-Drohungen in Rechnung gestellt

Aachen (dpa) - Der Kreis Heinsberg hat einem jungen Mann 40 000 Euro Gebühren für Polizeieinsätze nach der Androhung von Amokläufen an Schulen in Rechnung gestellt. Der heute 24-Jährige will aber nicht zahlen, weil die Droh-Mails angeblich nicht von ihm stammten. Über seine Klage verhandelt heute das Verwaltungsgericht Aachen.