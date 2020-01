Fußball-Drittligist Münster verpflichtet Oliver Steurer

Münster (dpa) - Fußball-Drittligist Preußen Münster hat Oliver Steurer verpflichtet. Wie der vom Abstieg bedrohte Tabellenvorletzte am Sonntag mitteilte, wurde der 25 Jahre alte Abwehrspieler vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim bis zum Saisonende ausgeliehen. Steurer hatte in der Hinrunde ebenfalls auf Leihbasis für den Ligakonkurrenten der Preußen aus Uerdingen gespielt. «Oliver ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der uns in der Abwehr zusätzliche Stabilität und Flexibilität bringen soll», sagte Preußen-Geschäftsführer Malte Metzelder.

Von dpa