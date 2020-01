Ibbenbüren (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Leiche bei einem Wohnungsbrand in Ibbenbüren nördlich von Münster ermittelt nun eine Mordkommission. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, fanden die Ermittler an dem Körper Verletzungen, die nichts mit dem Feuer zu tun hatten. Eine Obduktion soll die Todesumstände klären.

