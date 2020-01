Netzhoppers überraschen gegen Düren mit einem 3:1-Sieg

Bestensee (dpa/bb) - Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga nach vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gelandet. Gegen den Pokalfinalisten SWD powervolleys Düren gewannen die Brandenburger am Samstag in eigener Halle überraschend mit 3:1 (29:27, 25:22, 22:25, 25:23). Die 524 Zuschauer in der Landkost-Arena von Bestensee sahen einen leidenschaftlich kämpfenden Gastgeber. Am Ende nutzte der Kanadier Luke Herr gleich den ersten Matchball mit einem Ass zum Sieg.

Von dpa