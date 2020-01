Kommunalwahlen: AfD will «zweistelliges» Ergebnis erreichen

Marl (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische AfD-Parteichef Rüdiger Lucassen hofft auf ein «zweistelliges» Ergebnis seiner Partei bei den Kommunalwahlen am 13. September. Man wolle «in die Breite kommen» bei dieser Wahl und möglichst viele Kandidaten aufstellen, sagte der Landessprecher am Samstag am Rande eines Parteitags der nordrhein-westfälischen AfD. In einem Rundbrief an die Kreisvorstände hatte der Landesvorstand kürzlich geschrieben: Die AfD werde «erstmals als Fraktion in nahezu sämtliche Stadt- und Gemeinderäte des Landes einziehen».

Von dpa