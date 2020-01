Pleite für Gladbach: Testspielniederlage gegen Drittligisten

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Nur einen Tag nach der 0:2-Niederlage am Freitagabend zum Rückrunden-Auftakt beim FC Schalke 04 verlor Borussia Mönchengladbach erneut ein Spiel. Am Samstagvormittag unterlag der Fußball-Bundesligist in einer nicht öffentlichen Testpartie gegen Drittliga-Spitzenreiter MSV Duisburg mit 1:3 (1:1). Zwar schonte Borussia-Trainer Marco Rose dabei die Profis, die am Abend zuvor gegen Schalke auf dem Platz standen, dennoch liefen mit Christoph Kramer, Lars Stindl, Fabian Johnson, Tobias Strobl oder Raffael zahlreiche namhafte Gladbacher Profis auf. Aber nur Abwehrtalent Mamadou Doucouré (7. Minute) traf für die Gastgeber.

Von dpa