Mund zugehalten und weggezerrt: Blinde Frau ausgeraubt

Köln (dpa/lnw) - Eine blinde Frau ist in Köln von einem bislang unbekannten Täter gepackt, in eine Grundstückseinfahrt gezerrt und anschließend ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll die 58-Jährige am Donnerstag mit ihrem Blindenstab auf einem Gehweg unterwegs gewesen sein, als sie von hinten attackiert und ihr der Mund zugehalten wurde. Dann habe sich der Täter das Portemonnaie von der Frau geben lassen und flüchtete. Der Unbekannte soll nach Alkohol gerochen haben.

Von dpa