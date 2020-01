Bomben-Entschärfung: Bahnverkehr wird nicht eingestellt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Düsseldorf muss der Bahnverkehr auf der vielbefahrenen Strecke in Richtung Duisburg nicht eingestellt werden. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Freitagnachmittag mit. Allerdings könne der S-Bahn-Bahnhof Derendorf während der Entschärfung nicht angefahren werden. Den Zeitpunkt der Entschärfung nannte die Stadt noch nicht. Die Maßnahme solle aber noch am Freitagabend erfolgen.

Von dpa