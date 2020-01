Fast-Food-Klau in Bergheim: Imbisswagen aufgebrochen

Bergheim (dpa/lnw) - 25 Kisten Pommes frites, elf Pakete Bratwürste, 40 Liter Soßen und fünf Getränkedosen-Paletten - diese Lebensmittel haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag aus der Kühlung eines Imbissstandes gestohlen. Der oder die Täter sollen in der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr mit einem Wagen auf den Parkplatz eines Baumarktes in Bergheim vorgefahren sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend wurde die Hintertür des Imbisswagens aufgebrochen und die Ware entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von dpa