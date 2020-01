Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Brand und Explosionen in einer Lagerhalle in Düsseldorf mit zwei Verletzten sucht die Polizei nach den Ursachen. Was zu den Detonationen geführt habe, sei noch unklar und werde nun ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.

Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Heerdt ausgebrochen. Zwei Feuerwehrmänner wurden während der Löscharbeiten bei Explosionen verletzt, einer von ihnen schwer. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Ob Lebensgefahr bestehe, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen.

Am Morgen hatten die Einsatzkräfte den Brand in der Halle den Angaben zufolge unter Kontrolle gebracht. Die Halle sei nahezu vollständig niedergebrannt. Was darin gelagert wurde, war zunächst unklar.