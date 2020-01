Bundesverteidigungsministerin lobt Prinz Harrys Engagement

London (dpa) - Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Prinz Harrys Engagement für die Invictus Games gelobt. «Die Invictus Games sind eine Herzensangelegenheit von Prinz Harry», sagte die Ministerin am Donnerstag in London. «Sie sind viel mehr als eine Sportveranstaltung.» Der 35-Jährige ist Schirmherr der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Am Mittwochabend war bekanntgeworden, dass Düsseldorf den Zuschlag als Austragungsort für den Wettbewerb im Jahr 2022 erhält.

Von dpa