Polizei zeigt Unfall-Gaffer an: Fußgängerin schwer verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 34-Jähriger hat während eines Einsatzes der Rettungskräfte ein am Boden liegendes Unfallopfer mit seinem Handy gefilmt. Die Fußgängerin (55) war am Mittwochabend an einer Kreuzung in Dortmund von einem Autofahrer aus noch unbekannter Ursache übersehen und von dessen Wagen erfasst worden, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Beamten stellten das Mobiltelefon des Unfall-Gaffers sicher und zeigten ihn wegen des «Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen» an.

Von dpa