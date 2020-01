Schutz vor sexualisierter Gewalt: Landessynode für Gesetz

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) stärkt ihren Schutz vor sexualisierter Gewalt. Ein entsprechendes Gesetz beschloss die Landessynode am Mittwoch einstimmig bei ihrer Tagung in Bad Neuenahr, wie die EKiR mitteilte. Es umfasst bereits 2003 verabschiedete Leitlinien einschließlich einer «Null-Toleranz-Politik» und soll am 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten.

Von dpa