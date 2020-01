Gestohlene Goldmünze: Gericht verhandelt Versicherungs-Klage

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat sich als Trägerin des Bode-Museums der Klage angeschlossen. Die Stiftung teile die Auffassung des Geschädigten, dass die Versicherung (Allianz) aufgrund des Versicherungsvertrags verpflichtet sei, dem Eigentümer den Schaden vollständig zu ersetzen. Deshalb sei die Stiftung an seiner Seite dem Rechtsstreit beigetreten, hieß es am Mittwoch.

In der Nacht zum 27. März 2017 wurde die 100 Kilogramm schwere Münze «Big Maple Leaf» mit einem damaligen Goldwert von knapp 3,75 Millionen Euro entwendet. Der Coup soll gründlich geplant gewesen sein. Möglicherweise wurde der Diebstahl begünstigt durch Sicherheitsmängel in dem Museum, das zum Weltkulturerbe Museumsinsel gehört.

Vor einem Jahr begann der Prozess wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall vor dem Berliner Landgericht gegen vier jungen Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren. Das Quartett schweigt bis heute zu den Vorwürfen. Drei der deutschen Angeklagten gehören einer arabischstämmigen Großfamilie an. Der Vierte soll zuvor als damaliger Wachmann in dem Museum Tipps gegeben haben.

Die Beute ist bis heute verschwunden. Ermittler gehen davon aus, dass die Münze aus höchstreinem Gold zerkleinert und Stück für Stück verkauft wurde.