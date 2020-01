Kokain für fast 400 000 Euro in Autorückbank: Mann verhaftet

Wachtendonk (dpa/lnw) - Kokain im Wert von fast 400 000 Euro in der Autorückbank: Die Polizei hat nahe der niederländischen Grenze einen mutmaßlichen Drogenkurier erwischt. Bei einer Kontrolle des 32 Jahre alten Autofahrers sei das Versteck mit 5,6 Kilo Kokain und 9000 Euro Bargeld entdeckt worden, teilten die Beamten am Mittwoch mit. An der Mittelarmlehne des Autos habe sich ein Entriegelungsmechanismus für das Versteck befunden.